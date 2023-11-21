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Максим Барашков: «У «Уралмаша» очень сбалансированная и в то же время непредсказуемая команда»

Форвард МБА Максим Барашков поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». «У «Уралмаша» очень сбалансированная и в то же время непредсказуемая команда.

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