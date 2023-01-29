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Антон Смольский: «У Серохвостова было больше сил на финишный рывок. Мы пободались немного на первом подъеме, а на втором я понял, что он сильнее»

Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал выступление в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (3-е место).

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