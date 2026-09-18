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Шаман с Мизулиной проголосовали на выборах в Москве

Шаман с Мизулиной проголосовали на выборах в Москве

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман) вместе со своей женой, главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу.

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