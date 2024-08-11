Товарищеские матчи. «Ливерпуль» сыграет с «Севильей», «Ювентус» – с «Атлетико», «Челси» против «Интера»

Товарищеские матчи Ливерпуль Англия – Севилья Испания Дата проведения 11 августа, 14:30, «Энфилд» Онлайн матча Атлетико Испания – Ювентус Италия Дата проведения 11 августа, 16:00, «Нюа Уллеви» Онлайн матча Челси Англия – Интер Италия Дата проведения 11 августа, 17:00, «Стэмфорд Бридж» Онлайн матча ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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