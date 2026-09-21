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Фёдоров рассказал, что шесть лет назад врачи нашли у него смертельную болезнь

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров 21 сентября заявил, что в 2020 году врачи обнаружили у него смертельную болезнь, а полное выздоровление подтвердили лишь год назад.

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