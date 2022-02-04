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В США не просчитали и половины ответных ходов России – политолог Корнилов

В США не просчитали и половины ответных ходов России – политолог Корнилов

Скоро Москва може перейти к режиму создания ответных угроз для Вашингтона, предположил эксперт.В прошлом месяце заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США разработали 18 сценариев действий на случай вторжения России на Украину.

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