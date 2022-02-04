В США не просчитали и половины ответных ходов России – политолог Корнилов

Скоро Москва може перейти к режиму создания ответных угроз для Вашингтона, предположил эксперт.В прошлом месяце заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США разработали 18 сценариев действий на случай вторжения России на Украину.
Скоро Москва може перейти к режиму создания ответных угроз для Вашингтона, предположил эксперт.В прошлом месяце заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США разработали 18 сценариев действий на случай вторжения России на Украину.
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