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Желько Петрович о Москве: «Мой любимый мегаполис. Место с невероятной историей. Я спорил с людьми на передачах, которые говорили что-то плохое про город, но сами там не были»

Черногорский тренер ранее работал в «Анжи» вместе с Гусом Хиддинком.  «Мой любимый мегаполис – Москва.

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