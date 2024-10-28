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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент допустил, что Мартинс покинет «Спартак» зимой: «Все возможно»

Сообщалось, что красно-белые хотят продать хавбека. «Уйдет ли Кристофер из «Спартака» зимой? Все возможно», — сказал Александр Боннефон.

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