Ростовское предприятие проводило махинации со сроком годности кровяной муки

Это нарушает требования производства.В Ростовской области выявлено нарушение на одном из предприятий, которое продлило срок годности кровяной смешанной муки, тем самым нарушив действующие требования производства.
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