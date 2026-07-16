«Учительница меня ударила, а родители заставили извиниться»: пользователи Сети поделились обидами, которые до сих пор не могут забыть

Истории о разочаровании, обиде и одиночестве, которые разбивают сердце «Одаренная»Пользовательница социальной сети Илона Маска задала вопрос: «Есть ли у вас обида из детства или юности, которую вы до сих пор не можете забыть?».
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