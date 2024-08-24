Россия опять больно ударила Францию. Но у Макрона проблема похлеще

И тут вопрос- кто кого трахает- Макрон или Макрона... Похоже- второе!)))

ВА

Виктор Александров

Всё это очень интересно, но Яндекс даёт другую подпись под картинкой: "Дженнифер Энистон Американская актриса, кинорежиссёр и продюсер, наиболее известна как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC «Друзья», за которую она была удостоена премий «Эмми» и «Золотой глобус». Обладательница именной звезды на голливудской «Аллее славы». Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.