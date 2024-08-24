Франция после всех африканских передряг получила еще один болезненный экономический удар от России.
Россия опять больно ударила Францию. Но у Макрона проблема похлеще
Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
И тут вопрос- кто кого трахает- Макрон или Макрона... Похоже- второе!)))
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5 час.
ВА
Виктор Александров
Всё это очень интересно, но Яндекс даёт другую подпись под картинкой: "Дженнифер Энистон Американская актриса, кинорежиссёр и продюсер, наиболее известна как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC «Друзья», за которую она была удостоена премий «Эмми» и «Золотой глобус». Обладательница именной звезды на голливудской «Аллее славы». Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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4 час.
EV
Evgeni Velesik
Другой проблемы нет?
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3 час.
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