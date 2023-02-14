Захарова в жёсткой форме назвала главного виновного в уничтожении Украины и её народа: “Амбиции”

Русский дипломат прокомментировала ситуацию в личном TelegramВ своём телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что из-за амбиций американских властей на Украине наблюдается полное разрушение государственности.
Русский дипломат прокомментировала ситуацию в личном TelegramВ своём телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что из-за амбиций американских властей на Украине наблюдается полное разрушение государственности.
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