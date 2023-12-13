Такая… Знаете, бывают такие женщины, мощного телосложения. Будто высеченные из камня. А лицо… Вот на лицо тёти Клавы никто никогда не смотрел.
Продавщица
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Такая… Знаете, бывают такие женщины, мощного телосложения. Будто высеченные из камня. А лицо… Вот на лицо тёти Клавы никто никогда не смотрел.
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