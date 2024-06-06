Не дожидаясь ЦБ: как банки успели повысить ставки по вкладам

Крупные банки начали улучшать доходность по вкладам, не дожидаясь заседания ЦБ по ключевой ставке. Всего с начала мая ставки по флагманским продуктам пересмотрели сразу восемь из топ-10 банков по объему привлеченных средств населения, обращает внимание Forbes.