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Средний размер микрозайма в России вырос на 37% за год

Уровень одобрения заявок на получение займов за год с 1 июля 2025 года по 1 июля 2026 года снизился на 8 процентных пунктов (п.

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