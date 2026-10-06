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В ЮНИСЕФ заявили об угрозе 347 миллионам детей из-за Эль-Ниньо

В ЮНИСЕФ заявили об угрозе 347 миллионам детей из-за Эль-Ниньо

ЮНИСЕФ выпустил предупреждение о последствиях мощного Эль-Ниньо. С октября по декабрь 2026 года свыше 347 млн детей почти в 100 государствах и территориях окажутся в зонах аномально высокой влажности либо засухи.

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