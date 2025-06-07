Град обрушился на Подмосковье — сильнейший ливень накрыл Мытищи, Пушкино и Королев. По прогнозам синоптиков, дождь будет лить и вторую половину дня, при этом температура прогреется до +28 градусов.
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Град обрушился на Подмосковье — сильнейший ливень накрыл Мытищи, Пушкино и Королев. По прогнозам синоптиков, дождь будет лить и вторую половину дня, при этом температура прогреется до +28 градусов.
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