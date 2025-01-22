Овечкин заявил, что гордится знакомством с Гретцки

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в интервью официальному сайту НХЛ рассказал о взаимоотношениях с бывшим канадским игроком Уэйном Гретцки.
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