Серого кардинала преступного мира России связали с покушениями на главных воров в законе

Личность криминального авторитета Левана Джангвеладзе — серого кардинала преступного мира России, жизнь которого 14 марта унесли пули киллера в Тбилиси — связывали с покушениями на главных воров в законе.
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