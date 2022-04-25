Сотрудники Управления по вопросам миграции провели выездные приёмы в пунктах временного размещения Орловской области

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области провели выездные приёмы в наиболее крупных пунктах временного размещения, в которых находятся граждане, прибывшие из Украины, Донецкой и Луганской народных республик.
Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области провели выездные приёмы в наиболее крупных пунктах временного размещения, в которых находятся граждане, прибывшие из Украины, Донецкой и Луганской народных республик.
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