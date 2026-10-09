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Стюарды простили Ферстаппена за обгон Хэмилтона под жёлтыми флагами

Стюарды простили Ферстаппена за обгон Хэмилтона под жёлтыми флагамиGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен сохранил поул-позицию в спринте Гран При Сингапура.

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