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Захарян включен в стартовый состав "Реала Сосьедад" на матч с "Депортиво"

Захарян включен в стартовый состав "Реала Сосьедад" на матч с "Депортиво"

Российский футболист испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян включен в стартовый состав на матч Ла Лиги против «Депортиво».

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