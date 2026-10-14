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Газета.ру

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Шрем: ЦРУ не стало прямо отговаривать организаторов подрыва "Северных потоков"

Шрем: ЦРУ не стало прямо отговаривать организаторов подрыва "Северных потоков"

ЦРУ было осведомлено о планах подрыва газопроводов «Северный поток» и не выступило против. Об этом заявил специализирующийся на расследованиях немецкий журналист Оливер Шрем телеканалу NTV.

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