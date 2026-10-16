Президент ФИФА Джанни Инфантино принес извинения совету организации за ошибки, допущенные при работе над скандальным проектом FIFA Forward Enterprise (FFE).
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