В Архангельской области выбирают депутатов в органы местного самоуправления

Выборы проходят в Архангельске, Северодвинске и ещё 7 округах и районах области.Накануне Архангельске прошло последнее перед Единым днём голосования заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами.
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