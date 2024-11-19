Агент Тимур Гурцкая назвал соперников сборной России по футболу на 2025 год

РФС достиг договорённости с некоторыми странами о проведении товарищеских матчей Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) договорился с некоторыми странами о проведении товарищеских матчей с участием сборной России.
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