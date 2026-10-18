Рынок новых автомобилей в России продолжает удивлять. Если ещё пару лет назад сложно было представить, что кроссовер с китайскими корнями и локализованной сборкой выйдет в лидеры продаж, то теперь это реальность.
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