ABC: Ассанж 25 июня лично предстанет перед судом на острове Сайпан

Австралийский журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж 26 июня лично предстанет перед судом на острове Сайпан (Северные Марианские острова), где, как ожидается, он частично признает свою вину в рамках сделки с прокуратурой США.
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