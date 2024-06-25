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ABC: Ассанж 25 июня лично предстанет перед судом на острове Сайпан

ABC: Ассанж 25 июня лично предстанет перед судом на острове Сайпан

Австралийский журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж 26 июня лично предстанет перед судом на острове Сайпан (Северные Марианские острова), где, как ожидается, он частично признает свою вину в рамках сделки с прокуратурой США.

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