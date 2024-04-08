Ввод новых медплощадей, обновление автопарка. О развитии отрасли здравоохранения рассказали в Могилевской области.

4 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ремонт больниц, обновление парка автотранспорта, ввод новых медицинских площадей - в главном управлении по здравоохранению Могилевского облисполкома рассказали о планах по развитию отрасли на этот год, передает корреспондент БЕЛТА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии