Ввод новых медплощадей, обновление автопарка. О развитии отрасли здравоохранения рассказали в Могилевской области.

4 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ремонт больниц, обновление парка автотранспорта, ввод новых медицинских площадей - в главном управлении по здравоохранению Могилевского облисполкома рассказали о планах по развитию отрасли на этот год, передает корреспондент БЕЛТА.