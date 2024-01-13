Игорь Мартынов поздравил астраханских журналистов и полиграфистов с Днем российской печати

Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации, издательств и полиграфических предприятий Астраханской области! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати! В самые непростые для страны времена работники средств массовой информации всегда были на передовой информационного фронта, проявляли мужество и подлинный патриотизм, отстаивая интересы своей страны.