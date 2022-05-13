РОСБАЛТ

747 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Власти Казахстана решили запретить вывоз сахара на полгода

Власти Казахстана решили запретить вывоз сахара на полгода

Казахстанские власти приняли решение ввести с 23 мая нынешнего года сроком на шесть месяцев запрет на вывоз из страны белого сахара и сахара-сырца тростникового, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх