Власти Казахстана решили запретить вывоз сахара на полгода

Казахстанские власти приняли решение ввести с 23 мая нынешнего года сроком на шесть месяцев запрет на вывоз из страны белого сахара и сахара-сырца тростникового, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева.