Полиция отпустила Марину Овсянникову после составления протокола о дискредитации ВС РФ

Правоохранители выпустили из отдела полиции в Москве тележурналистку Марину Овсянникову. В отношении нее составили протокол о дискредитации ВС РФ за выступление около здания Басманного суда в день избрания меры пресечения политику Илье Яшину.
Правоохранители выпустили из отдела полиции в Москве тележурналистку Марину Овсянникову. В отношении нее составили протокол о дискредитации ВС РФ за выступление около здания Басманного суда в день избрания меры пресечения политику Илье Яшину.
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