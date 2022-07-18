Популярные статьи

Свежие комментарии

  • konstantin Петров
    Он не доброволец в ДНР, а наемник против ДНР«Зашкаливающий ци...
  • Наталья Павлова
    Сидел бы дома, был бы жив и здоров, насколько можно быть здоровым при диабете и проблемном сердце. Какого лешего его ...Посол РФ в Лондон...
  • Павел К
    А зачем он отказался от этого?  Наоборот надо было сказать, что так будет с каждым, кто придет убивать русских. И отк...Посол РФ в Лондон...

Полиция отпустила Марину Овсянникову после составления протокола о дискредитации ВС РФ

Полиция отпустила Марину Овсянникову после составления протокола о дискредитации ВС РФ

Правоохранители выпустили из отдела полиции в Москве тележурналистку Марину Овсянникову. В отношении нее составили протокол о дискредитации ВС РФ за выступление около здания Басманного суда в день избрания меры пресечения политику Илье Яшину.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх