Удивительные события продолжают происходить вокруг дела о нападении со стрельбой группы азербайджанцев в Батайске на ветерана СВО Вячеслава К.
"Дядя Турал опять порешал": Диаспора "отменила" Бастрыкина после наглого расстрела русского бойца СВО
Комментарии
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Alex Nемо
Никаких мигрантов не должно быть в медицине, образовании, общественном транспорте (такси, автобусы и т.д.), силовых и прочих государственных структурах. Если мигрант после получения гражданства хочет работать в госструктурах, то он должен отлично владеть русским языком, знать и уважать обычаи и нормы поведения в России, прожить в России как минимум 10 лет и при этом ни он, никто из его родственников не должны быть замечены в участии в деятельности противоречащей Закону РФ и правилам поведения на территории РФ. Заигрались нынешние политики в "дружбу" народов. Если сейчас не остановятся, дальше будет хуже!
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13 час.
Наиль Бакиров
А может , не стоит ходить по инстанциям ? Без свидетелей , по тихому закопать пяток , другой , этих иноверцев... Глядишь , они с комканым очком начнут передвигаться по России , а может - Алга в аул !!!
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11 час.
Виктор Гайдуков
Опять виним мигрантов и диаспору, а винить надо продажных прокуроров, следователей и чиновников, ведь корень зла в них. Наверное надо родственникам писать жалобу на конкретных следователей и прокуров в генеральную прокуратуру, депутатам Государственной Думы и лидерам партий, а если не поможет то обратиться непосредственно к Путину открытым письмом. Иначе нельзя.
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9 час.
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