"Дядя Турал опять порешал": Диаспора "отменила" Бастрыкина после наглого расстрела русского бойца СВО

Alex Nемо

Никаких мигрантов не должно быть в медицине, образовании, общественном транспорте (такси, автобусы и т.д.), силовых и прочих государственных структурах. Если мигрант после получения гражданства хочет работать в госструктурах, то он должен отлично владеть русским языком, знать и уважать обычаи и нормы поведения в России, прожить в России как минимум 10 лет и при этом ни он, никто из его родственников не должны быть замечены в участии в деятельности противоречащей Закону РФ и правилам поведения на территории РФ. Заигрались нынешние политики в "дружбу" народов. Если сейчас не остановятся, дальше будет хуже!