Происшествия

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В Республике Коми автоинспекторы побывали в гостях у воспитанников детского дома

В рамках профилактических мероприятий столичная госавтоинспекция проводит обучающие практикумы по обучению несовершеннолетних навыкам безопасного поведения на проезжей части.

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