Стивен Брайен: Запад впал в панику из-за давления российских сил на ВСУ

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Истощив все свои силы и арсеналы на поддержку Украины, Запад в панике решил поменять стратегию, пишет Стивен Брайен в статье для Asia Times.