Два жителя Вельска попались на уловки мошенников в интернете

Оба случая произошли на прошлой неделе — аферисты воспользовались популярной торговой площадкойЗлоумышленники, действуя на «Авито» под видом продавцов, предлагают гражданам оплатить несуществующий товар, а после получения денег исчезают, уточняют в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.