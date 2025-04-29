Новый отель предлагает гостям девять номеров, в которых сохранились архитектурные элементы. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».
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Новый отель предлагает гостям девять номеров, в которых сохранились архитектурные элементы. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».
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