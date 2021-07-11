Кончаловский просто растоптал Быкова, берущего у него интервью. Красиво, изящно

Спички - не игрушкаПолитикаКончаловский просто растоптал Быкова, берущего у него интервью. Красиво, изящно В «Собеседнике» несколько лет назад опубликовано интервью Андрея Кончаловского Дмитрию Быкову. Интересно и показательно.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ЧекановскийНе в бровь, а в глаз: "...в 90-е года Запад находился в эйфории от ощущения, что Россия ослабла и не представляет более никакой опасности для ее полного захвата, и тут откуда ни возьмись вышел этот, невысокий, и сказал: «хватит, Россию я вам не отдам!»ВИВиктория ИвановаЯ поражена, не ожидала такого от Кончаловского. А какая выдержка, я бы уже вцепилась в эту жирную глотку. Фууу! Прада потом бы долго пришлось зубы чистить. ))))Комментировать
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