Рогов: ВС России освободили около 90% территории Курахово

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские военнослужащие освободили около 90% территории города Курахово в Донецкой Народной Республике.
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