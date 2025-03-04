Грузия готова восстановить отношения с США и ЕС — American Thinker

Правительство Грузии готово восстановить отношения с США и ЕС на основе взаимного уважения и общих интересов, 3 марта пишет старший научный сотрудник в Венгерском институте международных дел доктор Петер Пал Краниц в американском консервативном издании American Thinker.
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