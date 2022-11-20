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В ЛНР заявили о важности властей Украины контролировать использование интернета

В ЛНР заявили о важности властей Украины контролировать использование интернета

  Депутат ДНР Баевский: властям Украины важно контролировать использование интернета Подполковник Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский рассказал  Депутат ДНР Баевский: властям Украины важно контролировать использование интернета Подполковник Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский рассказал ТАСС, что властям Украины крайне важно контролировать использование интернета в стране, поскольку система военной связи страны основана на интернет-каналах.

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