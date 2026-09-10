ИКИ РАН: солнечная активность снизилась почти втрое за два года

Ученые лаборатории солнечной астрономии института космических исследований (ИКИ) РАН установили, что солнечная активность снизилась почти втрое за последние два года.
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