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Защитник «Монреаля» Савар выбыл на 8 недель из-за травмы ноги

Защитник «Монреаля» Дэвид Савар выбыл на 8 недель из-за травмы голеностопа.  Он получил ее, блокируя бросок в игре с «Бостоном» (1:5) 12 января, но затем провел еще 7 игр.

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