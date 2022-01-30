Защитник «Монреаля» Савар выбыл на 8 недель из-за травмы ноги

Защитник «Монреаля» Дэвид Савар выбыл на 8 недель из-за травмы голеностопа. Он получил ее, блокируя бросок в игре с «Бостоном» (1:5) 12 января, но затем провел еще 7 игр.
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