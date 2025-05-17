Двух девочек госпитализировали после наезда иномарки на «зебре» в Иванове

По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля Шевроле Лачетти при повороте налево не уступил дорогу пешеходам и совершил наезд на двух девочек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому переходу.
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