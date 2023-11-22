Мишустин поручил подготовить программы обучения специалистов по ИИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минэку подготовить вузовские программы обучения специалистов в области искусственного интеллекта, сроки поставлены до 30 марта, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ со ссылкой на поручения главы кабмина по итогам стратегической сессии по развитию ИИ.
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