Мишустин поручил подготовить программы обучения специалистов по ИИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минэку подготовить вузовские программы обучения специалистов в области искусственного интеллекта, сроки поставлены до 30 марта, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ со ссылкой на поручения главы кабмина по итогам стратегической сессии по развитию ИИ.