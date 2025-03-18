Мать пришла домой и увидела мертвых малышей: в Башкирии пятеро детей, среди которых есть близнецы, погибли при пожаре

Сегодня утром стало известно о трагедии в одном из сел Давлекановского района Башкирии. В многоквартирном доме случился пожар, в результате которого погибли пятеро маленьких детей…Сегодня утром стало известно о трагедии в одном из сел Давлекановского района Башкирии.