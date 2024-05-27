Идёт подготовка вступления Европы в третью мировую войну. Россия не заинтересована в военном конфликте с НАТО, так как у альянса гораздо больше ресурсов.
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Идёт подготовка вступления Европы в третью мировую войну. Россия не заинтересована в военном конфликте с НАТО, так как у альянса гораздо больше ресурсов.
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