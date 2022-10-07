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Победы «МЮ» и «Арсенала», Россия поднялась в рейтинге ФИФА, зарплата Холанда, номер про спецоперацию в «Ледниковом периоде» и другие новости утра

Победы «МЮ» и «Арсенала», Россия поднялась в рейтинге ФИФА, зарплата Холанда, номер про спецоперацию в «Ледниковом периоде» и другие новости утра

Доброе утро! Начинаем пятницу с нашего традиционного дайджеста ☀️ 1. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Омонией» (3:2) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы, Роналду отдал голевой пас.

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