Судимому иеромонаху предъявили новые обвинения в российском регионе

На Урале судимому иеромонаху Евгению Пинчуку предъявили новые обвинения. Об этом сообщает ТАСС. Мужчине вменяют статьи о реабилитации нацизма в интернете и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.