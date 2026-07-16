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Судимому иеромонаху предъявили новые обвинения в российском регионе

Судимому иеромонаху предъявили новые обвинения в российском регионе

На Урале судимому иеромонаху Евгению Пинчуку предъявили новые обвинения. Об этом сообщает ТАСС. Мужчине вменяют статьи о реабилитации нацизма в интернете и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

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