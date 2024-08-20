Завершено строительство участка автодороги Караганда-Балхаш км 1666-1713 в Казахстане

20 августа, «Жэньминь жибао» онлайн -- 19 августа Шестое транспортное бюро Китайской государственной инженерно-строительной корпорации (China State Construction Engineering Corporation, CSCEC) полностью завершило прокладку участка трассы км 1666-1713 в рамках проекта реконструкции автодороги республиканского значения Караганда-Балхаш в Казахстане.
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